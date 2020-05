Slovenská strela se opět postavila na koleje. Příští týden si pojede pro nový lak

V muzeu v Kopřivnici se navíc našel i originální vzorník Tatry z roku 1935, podle kterého se tehdy barvy pro vozidla podniku vybíraly. V něm restaurátoři našli barvu, podle které nechali namíchat přesný odstín višňově červené pro Slovenskou strelu.

Podvozky vlaku budou šedé, tam se dokonce zachovala originální barva, která se skrývala pod několika vrstvami nových nátěrů. Střecha bude v barvě starého zlata, kterou bylo také nutné namíchat tak, aby co nejvíce připomínala původní odstín.

Potahy na míru i nové dřevěné okenní rámy

Stejně jako v roce 1936, kdy byly dva vlaky s označením Tatra T 68 vyrobeny, má vypadat i interiér vozu. Spousta původních dílů se renovovala, ale některé se nedochovaly a bylo nutné je vytvořit znovu. U každého prvku naštěstí existoval alespoň jeden originál, a restaurátoři tak přesně věděli, z čeho mají vycházet.

„To je třeba případ vnitřních rámů oken z bukového dřeva. Je to profilovaný masiv a byl velký problém najít někoho, kdo je schopen to ohnout tak, jak my potřebujeme. Žádná firma, ani ta, která vyrábí ohýbaný nábytek, nemá dnes takové stroje, aby byla schopna to udělat,“ popsal Střecha. Nakonec se ale ve východních Čechách našel alepoň jeden restaurátor, který to dokázal.

Nezachovaly se však původní potahy sedaček, jelikož byly už dříve přečalouněny. Podle dobového popisku černobílých fotografií a barev, které restaurátoři našli na potahu sedačky strojvedoucího, se nechala na míru utkat látka s původním vzorem. Má barvu bílé kávy a je hnědě žíhaná.