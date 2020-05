Vražedkyně Janáková dostala za falešné obvinění dozorce ze znásilnění osmiměsíční trest

Za mřížemi má Petra Janáková, která si změnila příjmení na Nová, strávit ještě dvacet osm let. V těhotenství byla dočasně propuštěna, dítě se jí narodilo koncem srpna. Její tvrzení, že ji ve věznici v Opavě znásilnili dozorci, se nepotvrdilo. Policie ji obvinila z křivého obvinění a prosazovala vzetí do vazby. Soud návrhu vyhověl, dospěl k názoru, že by se mohla trestnímu stíhání vyhýbat. O dítě se nyní stará babička.

Původně se měl soud případem zabývat v polovině března. Hlavní líčení ale bylo zrušeno v souvislosti s koronavirovou epidemií. Pokud bude udělený trest pravomocný, odsouzená žena ho bude muset vykonat po odpykání trestu za vraždu.