Kvůli těhotentsví propuštěná vražedkyně Janáková je znovu ve vazbě

Státní zástupce Michal Koflák novinářům řekl, že důvodem vazby je obava z toho, že by se Nová vyhýbala trestnímu stíhání, popřípadě později i trestu. „Během vazebního zasedání se k trestné činnosti přiznala. Křivě obviněnému se chce omluvit. Lituje toho,“ řekl žalobce.

Dodal, že dítě je v péči sociálních pracovníků. Soudkyně Natálie Krausová doplnila, že ještě v jednací síni žena podala proti rozhodnutí stížnost. „Rozhodovat tak bude ještě Krajský soud v Ostravě,“ poznamenala soudkyně.

28 let trestu zbývá

Janáková otěhotněla údajně v lednu. V červnu byla propuštěna dočasně na svobodu, a to z věznice v Opavě. Za mřížemi má strávit ještě 28 let. Trest má přerušený do jednoho roku věku dítěte, které se jí narodilo koncem léta.

Po propuštění z vězení Janáková podle médií žila v Jilemnici na Semilsku a později ve Vrchlabí na Trutnovsku. Na svobodě si také nechala změnit příjmení z Janáková na Nová.