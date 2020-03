Rekonstrukce Libušína míří do finále. Malíři a truhláři dokončují interiéry

Za jiných okolností by obnovené panorama Pusteven obdivovaly tisíce lidí, kvůli současné mimořádné situaci je u Libušína teď liduprázdno. Uvnitř je ale rušno. Desítky řemeslníků jsou každý den o kus dál.

V sousední místnosti umělecký truhlář dokončuje ozdobné detaily. Když jeho předchůdci Libušín před sto dvaceti lety stavěli, používali stejné hoblíky. „Je to vídeňská práce, ty hoblíky, konec 19. století,“ popsal restaurátor Luděk Dvořák.

Požár zničil Libušín 3. března 2014. Dárci na jeho obnovu poslali peníze, stavaři získali dřevo ještě před kůrovcovou kalamitou. Všichni teď doufají, že se nikdo z řemeslníků nenakazí, jinak by ostatní museli do karantény. Interiér chtějí dokončit do konce dubna, následovat bude kolaudace. Libušín má vypadat stejně jako v době svého vzniku. Datum slavnostního otevření 1. července 2020 zatím zůstává.