Na Olomoucku zemřel řidič, který narazil do cisterny hasičů. Ti zasahovali u jiné nehody

Podle olomoucké policejní mluvčí Marie Šafářové se v místě staly tři navazující nehody. Nejprve se střetla dvě osobní auta, přičemž jeden z řidičů z místa nehody ujel. „Druhý účastník na místě zastavil, aby zjistil rozsah škod. V té chvíli do něj narazilo nákladní auto,“ uvedla mluvčí.

Na místo následně přijeli policisté a hasiči, do jednoho ze stojících hasičských aut narazilo osobní auto. „Řidič auta bohužel následkům zranění podlehl,“ uvedla Šafářová s tím, že bližší informace policie poskytne k nehodě v úterý.

Ke všem nehodám došlo krátce před 11:30 na 251. kilometru dálnice D35 ve směru od Olomouce na Mohelnici. Doprava byla po dobu vyšetřování a odklízení nehod odkloněna u Unčovic na Litovel a to zhruba do čtyř hodin odpoledne.

Čtyři hodiny byla uzavřena i dálnice v Prostějově

K vážné nehodě na dálnici došlo v pondělí ráno i v Prostějově. Zhruba na čtyři hodiny byla dopoledne uzavřena dálnice D46 mezi Držovicemi a sjezdem na centrum Prostějova kvůli nehodě dvou nákladních vozidel. Ta zkomplikovala dopravu mezi Olomoucí a Vyškovem.

I tam se nehoda stala poté, co jeden z řidičů zastavil, a to kvůli defektu pneumatiky. Do levé zadní části odstaveného kamionu narazil další projíždějící nákladní vůz, při nehodě se jeden z řidičů, pravděpodobný viník nehody, lehce zranil.

Velký náklad vysypaný na komunikaci I/46 u Držovic po dopravní nehodě dvou kamionů nyní musejí odstranit olomoučtí hasiči. Také řeší únik pohonných hmot. Silnice bude po dobu zásahu zcela uzavřena. PČR dopravu odklání u Olšan u Prostějova. Jeden z řidičů utrpěl lehké zranění. pic.twitter.com/SAbhy4XYxP — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) March 9, 2020

Poté byl jeden z kamionů zdemolován a na dálnici se vysypal celý náklad. Auto převáželo sportovní zboží. „Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ doplnil mluvčí prostějovské policie František Kořínek.