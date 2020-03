Ekologové v Žebětíně se připravují na jarní migraci žab. Kvůli teplu staví zábrany dřív

Do rybníků, kam snáší vajíčka, putují na jaře tisíce žab. V Žebětíně jim cestu k vodě z okolních lesů a zahrádek, kde zimují, dělají ekologové bezpečnější - staví plastové zábrany. S jejich instalací začali už koncem února.

„Žába zábranu nepřeleze, nasměruje ji tak, že narazí na stěnu a postupně podél ní může projít bezpečně až k nejbližšímu žabímu přechodu,“ vysvětlil vedoucí úseku Péče o přírodu Rezekvítek Vilém Jurek.

Největší otužilec je skokan štíhlý

Igelitových zábran je v okolí rybníka téměř kilometr a půl. „Migrace trvá až do dubna. Jakmile vystoupí noční teploty nad pět šest stupňů tři noci za sebou, je možné a pravděpodobné, že už obojživelníci přijdou,“ řekl odborník na obojživelníky Josef Ferenc.

První žáby budou labutím v rybníku dělat společnost zřejmě v polovině března. „Devadesát procent jsou to ropuchy obecné, pak jsou to skokani hnědí, to je asi pět procent. První, kdo sem přijde, je skokan štíhlý, říká se o nich, že si dokáží natlouct čumák ještě o led,“ uvedl Josef Ferenc.

Igelitové zábrany nahradí betonové

Příští jaro by u Žebětínského rybníka měly místo igelitových stát zábrany nové, betonové. „Abychom je nemuseli každý rok natahovat a obnovovat, ten igelit, který se rozpadá. Může přijít nějaký vandal a může tu zábranu rozříznout,“ řekl ekolog z Rezekvítku.

Na dočasné zábrany se naopak musí spolehnout v Moravském krasu. Stavět je začnou dobrovolníci a ochránci přírody zhruba za dva týdny. Jen v Češkovicích u Blanska loni ručně přenesli téměř devět stovek ropuch, další stovky migrovaly do vodní nádrže úspěšně samy.