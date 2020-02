Soud poslal do vězení další čtyři odběratele Březinova nelegálního lihu. Jednomu trest ještě zvýšil

Nejvyšší, desetiletý trest si odpyká Petr Trubačík, Markovi Macejovi soud potvrdil 9,5 roku, Martin Plaček si odpyká osm let a Kamil Hrachovec pět let místo původních čtyř roků. Všem mužům soud uložil souhrný trest s ohledem na předchozí trestnou činnost.

Trubačíkovi a Macejovi hrozil za zkrácení daní trest ve vyšší sazbě, a to od devíti let a dvou měsíců do třinácti let a čtyř měsíců. Oba podle rozsudku krátili daně ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Hrachovcovi a Plačkovi hrozil trest v rozpětí pět až deset let.