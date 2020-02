U hranic v Chebu hořelo v tržnici. Hasiči zasahovali celou noc, škoda přesáhla milion

Hasiče po půlnoci zavolal do tržnice Svatý Kříž majitel stánku, ve kterém začalo hořet. „I když jsme na místě byli během několika minut od nahlášení, v době příjezdu už byl celý blok plně zasažený rozvojem požáru,“ uvedl mluvčí karlovarských krajských hasičů Martin Kasal.

Na pomoc přijela i jednotka z Německa s výškovou technikou. Hasiči se zprvu především snažili zabránit plamenům, aby přeskočily z hořícího bloku asi třicet stánků i na další části tržnice, což se jim povedlo. Asi dvě hodiny potom hledali ohnisko.

Exploze propanbutanových lahví

Podobně jako při minulých zásazích ve Svatém Kříži komplikovaly hašení propanbutanové láhve v hořících stáncích. „Nájemci stánků používají tlakové láhve zpravidla k výrobě tepla, k ohřívání. Minimálně čtyři explodovaly,“ upozornil Kasal.

Stánkaři zachránili jen to, co se jim podařilo odnést ven, než plameny jejich přístřešky zcela pohltily. Mnoho času na to neměli. „Tím, že byly plné hořlavých materiálů – prodejního zboží – tak rozvoj požáru byl nesmírně rychlý,“ podotkl mluvčí hasičů. V troskách nezbylo nic. Z vynesených regálů je patrné, že se uvnitř prodávaly oděvy a také hračky.

Škody, které požár způsobil, přesáhly nejméně milion korun. Minulé požáry ve Svatém Kříži způsobily i mnohamilionové škody. Na podzim 2017 vyčíslili hasiči škody na 2,5 milionu korun, tehdy však lehla popelem asi čtvrtina tržnice. Ještě o milion vyšší byla škoda po požáru v roce 2007.