Modernizace železnice z Brna do Hustopečí přinese další výluky a omezení

Stavba za více než miliardu korun umožní od letošního prosince vedení přímých elektrických vlaků z Brna do Hustopečí. „Loni v prosinci jsme ukončili práce v mezistaničním úseku a znovu začaly jezdit ze Šakvic do Hustopečí vlaky. Výluku znovu zahájíme 17. února,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Aktuálně se v Hustopečích pracuje na výkopech pro opěrnou zeď, pro základy trakčních sloupů, kácí se stromy a keře a také se demontují kolejová pole, tedy koleje i s pražci. V Hustopečích je teď k dispozici jen jedna kolej místo dvou. V Šakvicích je také nutné zajistit možnost odbočení z hlavní tratě, které dosud možné nebylo – v místě jsou kvůli tomu krátkodobé výluky a rychlíky stanicí pouze projíždějí.

„Vlaky by měly znovu jezdit do Hustopečí od září,“ řekla mluvčí Správy železnic. Od prosince už by měly podle nového jízdního řádu jezdit přímé vlaky z Brna. Stavba bude pokračovat i v příštím roce, ovšem už bez vlivu na dopravu.