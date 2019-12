Opravené hlavní nádraží v Brně je na hranici kapacity. Některé rychlíky zřejmě budou muset jezdit jinam

Proto se může stát, že některé vlaky – například rychlíky od Ostravy nebo vlaky z Tišnova do Břeclavi – na hlavní nádraží nebudou moci zajíždět. „Jednali jsme s objednateli dopravy a dopravci. Všechny požadavky jsme dokázali uspokojit, ale už jsme nedokázali v některých časech naředit dopravu. Proto se může stát, že se konkrétní vlaky budou odklánět mimo hlavní nádraží,“ řekl náměstek pro řízení provozu Miroslav Jasenčák.

„Má to spojitost s novými linkami, které souvisejí se zapojením dalších tratí, Hrušovany–Židlochovice, Šakvice–Hustopeče. Kapacitně se kvůli ploše a počtu nástupištních hran nádraží ale rekonstrukcí nijak nezvětšilo,“ podotkl náměstek generálního ředitele SŽDC Mojmír Nejezchleb.

Nové zařízení zvýší bezpečnost nádraží

Nádraží po rekonstrukci nabídne cestujícím bezpečnější a také pravidelnější cestování. Podle náměstka pro modernizaci dráhy Mojmíra Nejezchleba se brněnský uzel bude řídit pomocí nejmodernějšího elektronického zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Odpadnou tak situace, kdy se kvůli starému elektromechanickému zařízení odjíždělo s mírným zpožděním nebo se čekalo dlouho na vjezd do stanice.

„Musíme se učit nové technologie. Dřív jsme například vlaky sledovali podle dopravního deníku, podle kolejí,“ popsala operátorka Dana Chvátalová.

Během roční výluky se opravilo také kolejiště směrem k Heršpicím a renovací prošla trať do Chrlic a Černovic. V současnosti se na hlavním nádraží ještě opravují podchody a nejezdí odsud vlaky do Židenic. Zároveň společnost Brno New Station Development, která má pronajatou odbavovací halu od Českých drah, dokončuje rekonstrukci prvního nástupiště a prostřední části haly.

Po mnoha letech tak bude brněnské nádraží vypadat tak, aby odpovídalo moderním potřebám cestování. První spoj, který po skončení výluky přijede 15. prosince těsně po půlnoci na hlavní nádraží, bude expres z Prahy do Brna.