Padl první trest za otravu syntetickou marihuanou. Bezdomovec si má odsedět osm let

Krajský soud v Ostravě vynesl první rozsudek v případu úmrtí po požití kanabinoidu, kterému se také říkalo „syntetická marihuana“. Sedmatřicetiletý bezdomovec Lukáš Masný si má ve vězení odpykat osm let za to, že v září 2018 nabídl syntetickou drogu svému kamarádovi. Oba po užití látky upadli do bezvědomí, přítele obžalovaného už lékaři nezachránili.