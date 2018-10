Drogy, které zabíjely na Ostravsku, pochází nejspíš z Polska. Jedovatý koktejl asi někdo vyhodil

– Soud jednoho ze šesti obviněných, šestatřicetiletého muže, jemuž hrozí až 18 let vězení , poslal do vazby.

13. září – Policie oznámila, že prověřuje možnost intoxikace 21 lidí a že kvůli šíření drogy v Ostravě obvinila už šest lidí. Jednomu z nich hrozí trest od deseti do 18 let, protože jeho obvinění souvisí s případem bezdomovce, který po požití drogy zemřel. Dalším pěti obviněným hrozí pětiletý trest vězení.

11. září – Policie informovala o tom, že se nebezpečná droga mohla dostat do oběhu poté, co ji v kontejneru v Ostravě našla žena bez domova. Policii tvrdila, že vzala jednu bednu ze šesti, které v kontejneru byly. V každé krabici bylo údajně 500 sáčků , každý z nich mohl obsahovat jednu až dvě dávky.

Policisté věří, že zachytili většinu nebezpečné látky

Původně se policisté domnívali, že v oběhu může být až 3000 balíčků drogy, od toho později ustoupili. Zajistili víc než 980 balení, což podle Kužela odpovídá množství, které žena v kontejneru našla.

„Jsme přesvědčeni, že jsme zajistili většinu balení. Stejně tak si nyní myslíme, že víme o všech osobách, které se na distribuci podílely,“ dodal Kužel. Dodal, že vyšetřování ale ještě nekončí.

Nebezpečná droga vypadá jako sušená rostlinná hmota podobná nadrcené marihuaně nebo rostlinnému koření. Podle policie jde o sušenou hmotu, která je drogou napuštěna. Má bylinné aroma, je ale cítit výrazně jinak než konopí. Látky uživatelé nejčastěji kouří. Substance se ale vyskytují i v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za jiné drogy jako pervitin či extáze. Podle policie jsou nebezpečné hlavně v kombinaci s alkoholem.

Policie viní z distribuce látky muže ve věku od 17 do 47 let. Většině hrozí pět let vězení. Až na 18 let ale může být odsouzen šestatřicetiletý bezdomovec, jenž drogu konzumoval s dvaatřicetiletým mužem, který po jejím požití zemřel. Druhý z bezdomovců byl nejprve hospitalizován, protože měl rovněž zdravotní problémy. Kromě bezdomovce po požití drogy zemřel i pětačtyřicetiletý muž na Opavsku. Policie to zjistila při dohledávání podezřelých případů úmrtí, které by s kauzou mohly souviset.

Syntetické kanabinoidy jsou látky, které v mozku působí na stejné receptory jako THC, jedna z hlavních aktivních složek konopí. Jsou často prodávány jako legální alternativy zakázaných látek.