Obchvat Karviné se začne stavět zřejmě už na jaře. Tříkilometrový úsek má být hotový za dva roky

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje na jaře zahájit stavbu obchvatu Karviné, momentálně vyhodnocuje nabídky, které podali uchazeči o zakázku. Stavba tříkilometrového úseku by měla stát 1,106 miliardy korun bez DPH a dokončena by měla být o dva roky později. Karvinská radnice doufá, že obchvat výrazně uleví zejména centru města. Na silnici město čeká už více než dvacet let.