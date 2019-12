V březnu začne oprava mostu přes Nové Mlýny. Frekventovaná silnice se zavře do listopadu

Most přes Novomlýnské nádrže na jihu Moravy se začne opravovat v březnu. Ředitelství silnic a dálnic už vybralo firmu, která stavbu a přilehlé silnice zrekonstruuje. Náklady se ale vyšplhají do stovek milionů korun. Důležitá dopravní tepna spojující Moravu s Rakouskem bude devět měsíců zavřená. Zkomplikuje to třeba cesty na letní dovolenou do Chorvatska. Hotovo by mělo být v listopadu.