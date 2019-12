Písecká radnice uzavřela lávku přes Otavu. Podobá se zřícené v pražské Tróji

Lávku vedoucí ze sídliště Portyč na nábřeží 1. máje nechala radnice uzavřít minulý týden. Lávka byla zavřená už před dvěma lety. Po kontrole, do níž se zapojili revizní technik i projektant, ji město znovu v lednu 2018 otevřelo.

„Teď po dvou letech jsme opět přistoupili ke kontrole. Odborník nám doporučil lávku okamžitě uzavřít s tím, že se musí udělat sondy na technický stav nosných lan. Mají asi špatné zkušenosti z Nymburku,“ řekla písecká starostka Eva Vanžurová (Pro Písek). Nymburk nechal lávku přes Labe zavřít v prosinci 2017, byla stejné konstrukce a od stejného projektanta jako lávka v Tróji.

Sondy udělají podle starostky odborníci koncem února nebo začátkem března 2020. Do té doby bude lávka zavřená. „Budeme čekat, jak dopadnou sondy, pak to budeme řešit dál. Když to bude špatné, museli bychom začít připravovat demolici, popřípadě stavbu další nové lávky,“ dodala starostka.