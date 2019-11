Zavinili smrt pacienta. Podmínka pro dva chirurgy z Přerova platí, rozhodl soud

Obhájci se hájili tím, že jde o vysoce odbornou věc. Zdůraznili, že na smrti pacienta měly vliv různé okolnosti a lékaři za jeho smrt vinu nenesou. „Není zde dána odpovědnost mého klienta ani spoluobžalovaného. Je to sice smutná záležitost, ale musí zde platit zásady trestního řízení,“ uvedl Kalabusův obhájce.

„Je mi líto, jak léčba dopadla. Myslím si, že jsem ale udělal vše, co bylo v mých silách. Nic jsem nezanedbal.“

Žalobkyně: Šlo o nedostatečnou péči

Žalobkyně na vině obou ožalovaných trvala a řekla, že i podle znalce byl stav pacienta před operací natolik dobrý, že mohl zákrok podstoupit a jeho předchozí onkologické onemocnění na to nemělo vliv. „Jeho úmrtí lze považovat za následek nedostatečné péče. Situace by byla podle něj řešitelná, pokud by byla podchycena včas,“ uvedla.

Trest je podle krajského soudu přiměřený, uložený je při spodní hranici trestní sazby. Lékaři mohou i nadále vykonávat svou profesní činnost. Zákaz jim neuložil Okresní soud v Přerově a nepožadoval ji ani žalobce s tím, že by to bylo vůči životní profesi obou obžalovaných příliš drastické. Nemocnice v Přerově se prozatím k případu nevyjádřila.

Rodina náhradu škody nepožadovala

Podle obžaloby stojí za tragédií nedbalost lékařů. Žalobce uvedl, že kdyby byl pacient po operaci řádně sledován, zemřít nemusel. Lékaři však pochybení popírali a žádali zproštění. Odkazovali na znalecké posudky obhajoby, podle kterých naopak postupovali správně a za smrt pacienta nemohou.

Trestní oznámení podala manželka a dcera zemřelého muže. Náhradu škody údajně nepožadovaly, šlo jim spíše o objasnění příčiny smrti a zabránění obdobným tragédiím.