Lepší vlaky, ale zmatky v jízdenkách. Novinky v dopravě na Zlínsku budí rozpaky

Zlínský kraj rozdělil od začátku listopadu své regionální tratě mezi dva dopravce, České dráhy a Arrivu. Slibuje vyšší komfort i návaznost spojů. Co zatím příliš neladí, jsou jízdenky. Nejhorší situace je zřejmě na Vsetínsku. Například na trati Hovězí-Jablůnka. Do Vsetína jede Arriva, ze Vsetína České dráhy. Obě společnosti uznají jednu jízdenku, způsob jejího prodeje se ale vrátí do minulosti.

On-line jízdenku nebude možné koupit. V Hovězí ji cestující nepořídí ani u pokladny na nádraží – je uzavřena. „Prodej bude možný jen u průvodčího, což je samozřejmě komplikace, lidi to zdržuje. A dokonce na některých krátkých tratích to ani nebude možné stihnout,“ řekl autor blogu cestavlekem.cz Michal Berg.

V Hovězí ode dneška na nádraží zavřeli pokladnu. Od 15/12 sem bude nově jezdit Arriva,v 21.století nebude možné jízdenku do Vsetína koupit na internetu. Při cestě z Hovězí do Brna budou potřeba jízdenky hned tři , na Arrivu,ČD a Regiojet. Bude to “jednoduché,přehledné,praktické”. pic.twitter.com/cgxy2bK0fY — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) November 25, 2019

Změna přijde až s integrovaným dopravním systémem

Dokonce tři dopravce bude muset využít cestující z Hovězí do Brna. Od 15. prosince pojede do Vsetína Arrivou, do Hranic na Moravě Českými drahami a do Brna Regiojetem. To znamená tři různé jízdenky, na každý úsek zvlášť. „Starší lidé budou mít zmatky, to je bez pochyb. Třeba si na to zvyknou, ale potrvá to půl roku,“ míní cestující Zdeněk Fila.