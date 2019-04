Antimonopolní úřad zrušil výběrové řízení na linkové autobusy ve Zlínském kraji

Námitky, které BusLine zastala antimonopolnímu úřadu, se podle náměstka hejtmana Zlínského kraje Pavla Botka (KDU-ČSL) týkaly transparentnosti zadávacího řízení, referencí jednotlivých dopravců nebo provázanosti integrovaných dopravních systémů Zlínského a sousedního Jihomoravského kraje.

„Je to velmi překvapivé a nepříjemné rozhodnutí. My ho musíme respektovat, ale máme právo podat rozklad proti tomuto prvoinstančnímu rozhodnutí, což uděláme,“ řekl Pavel Botek.

Zlínský kraj teď podle něj připraví přechodné řešení, které bude trvat od 15. prosince nejméně do září 2020. Hejtmanství zřejmě osloví formou jednacího řízení bez uveřejnění jednotlivé dopravce, kteří by mohli autobusové linky ve zmíněné době obsloužit.

BusLine napadla tendry i v jiných krajích

Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) řekl, že se BusLine LK zmíněného výběrového řízení ve Zlínském kraji vůbec nezúčastnil. Kraj ho podle něj vypíše znovu. „Věříme, že asi do tří měsíců, možná čtyř, by se nám to mohlo podařit. To znamená vypsat a soutěžit. Upadli jsme do stejné sítě jako některé jiné kraje, kterým také ÚOHS zrušil autobusové soutěže,“ řekl Jiří Čunek.

Skupina BusLine patří k největším dopravcům v zemi. Odmítá však, že by ovlivňovala rozhodování ÚOHS o veřejných zakázkách. Jednatel společnosti Jakub Vyskočil v březnu uvedl, že je skupina BusLine aktivním oponentem výběrových řízeních v mnoha krajích, když dlouhodobě prosazuje u objednatelů správnost výběrových řízení.

„Do těchto řízení podává své námitky a podněty. Pokud bychom ale srovnávali množství návrhů, ve kterých nám ÚOHS přisvědčil, oproti návrhům, ve kterých se s našim tvrzením neztotožnil, je toto srovnání hluboce v neprospěch skupiny BusLine,“ řekl Jakub Vyskočil.

Od prosince bude v kraji doprava fungovat s omezením

Cestujících ve Zlínském kraji se rozhodnutí ÚOHS dotkne zejména v tom, že od poloviny prosince nezačne v regionu fungovat plnohodnotná integrovaná doprava. Kraj zároveň bude muset v přechodném období slevit ze svých požadavků na kvalitu autobusů.

„S největší pravděpodobností dojde také i k redukci spojů v železniční i autobusové dopravě připravených podle nových jízdních řádů. Předpokládáme, že přechodné období bude trvat do prosince 2020, nejdéle však do podepsání smluv vzešlých z nového výběrového řízení,“ řekl Botek.