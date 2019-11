Hádky v ostravské ČSSD pokračují. Členové zrušených buněk si stěžují na způsob přeregistrace

Na postup moravskoslezské organizace si stěžuje například bývalý předseda městské organizace (MO) Výškovice Ivo Hařovský, který v ČSSD působil zhruba dvacet let. Žádost o přeregistraci podával 18. října.

„U té schůze by měl být snad přítomen ten člověk, který je projednáván, protože on by se měl nějakým způsobem bránit. Když tam padnou nějaké argumenty proti tomu, proč ho přijmout,“ zdůraznil.

S tím ale Hanzel nesouhlasí a tvrdí, že v dopise bylo uvedeno, že členové budou informováni, nikoli pozváni. „Bylo požádáno o výklad znění stanov. Z toho vyplynulo, že netřeba zvát, ale musí se všichni, co poslali žádost, projednat. Některé ani nebylo možno pozvat, neboť žádost poslali až po měsíci, a to již byla schůze svolána,“ odpověděl v SMS zprávě.

Závěry schůze zatím nemáme, tvrdí členové zrušených organizací

Problém je ale podle některých členů zrušených buněk v tom, že nedostali ani informaci o tom, že se taková schůze chystá. Údajně ani nevěděli, že už proběhla. Doposud rovněž nedostali žádné oficiální vyjádření, zda byli přijati, či nikoli.

Zprávy o přeregistraci tak členové zrušených organizací dostavají spíš z médií, nebo od ostatních členů ČSSD. „Nevím, na čem jsem. Jsem přijat, nejsem přijat? Jsem členem, nebo nejsem členem?“ ptá se člen ostravské ČSSD Richard Bednařík.

Ostravská ČSSD upraví připravovanou žalobu

Ostravská ČSSD se rozhodla, že bude měnit připravovanou žalobu na předsednictvo strany právě kvůli tomu, že členové buněk, kteří žádají o přeregistraci, nebyli na schůzi pozváni a ani informováni o závěrech, které na ní padly.