Nový spektrometr může výrazně zrychlit vyšetření. Lékař by zjistil nemoc, sotva pacient projde dveřmi

Jedním z cílů výzkumu je podle Neugebauera zrychlit vyšetření na magnetické rezonanci, které v dnešní době trvá zhruba třicet minut. „Vyšetření u lékaře by probíhalo tak, že by pacient prošel dveřmi, které by ho proskenovaly. Superpočítač by zpracoval data, a než by se pacient dostal do místnosti lékaře, trvalo by to zhruba sedm sekund. Tam by už měl k dispozici výsledky vyšetření,“ vysvětlil Petr Neugebauer. Dodal, že by se tímto vyšetřením například zjistilo, jaké má člověk nemoci či jak reaguje na různé léky či stravu.

Spektrometr ale vědcům pomůže také při sledování dynamických dějů, studiu nových materiálů i biologických vzorků.

První spektometr v Československu zkonstruoval Josef Dadok v Brně v roce 1960. I proto se Petr Neugebauer rozhodl svůj výzkum rozvíjet právě v Brně, ve vědecko-výzkumném centru CEITEC.