Hejtmanem Karlovarského kraje bude Petr Kubis z ANO

Návrh na zvolení Kubise hejtmanem v pondělí podpořilo 39 z přítomných 43 zastupitelů. Politik předtím řekl, že si ještě před třemi lety neuměl představit, že by se do podobné situace dostal. „Bude to hlavně hodně velká odpovědnost, podstatně více práce. Chci důstojně naši misi dotáhnout do voleb,“ řekl Kubis, který by měl být i lídrem kandidátky ANO v příštích krajských volbách na podzim 2020.

Jedenapadesátiletý Kubis byl dosud náměstkem hejtmanky pro sociální věci, bezpečnost a vnitřní záležitosti. Je také radním Sokolova, kde dříve velel městské policii. Předtím pracoval u republikové policie, jejíž akademii také absolvoval.

Že skončí v čele kraje, oznámila karlovarská hejtmanka 4. října tohoto roku. Přichází tím o funkci předsedkyně Asociace krajů, v níž může působit pouze hejtman. Nadále si naopak ponechá poslanecký mandát a nadále zůstane členkou rady Karlovarského kraje jako neuvolněná radní, jež bude mít na starosti finance a jednání s centrálními orgány veřejné správy.

Na Kubisovu adresu uvedla, že věří, že bude dobrým hejtmanem.