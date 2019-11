Prostějovští hokejisté dostali stopku na dotace. Podle soudu šéf klubu podváděl

„Obžalovaný byl uznán vinným za zločin dotačního podvodu dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu a za přečin zkrácení daně, poplatku a podobné platby. Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti let se zařazením do věznice s ostrahou,“ řekla zástupkyně mluvčí soudu Miroslava Klusová.

Obžalovanému spolku LHK Jestřábi Prostějov pak krajský soud uložil trest v podobě zákazu přijímaní dotací a subvencí na dobu čtyř let.

Zatajil důležité informace

Mládežnický hokejový klub v Prostějově žádal na roky 2016 a 2017 město a Olomoucký kraj o dotace, v té době době ale Jestřábi čelili exekucím. Šlo o nezaplacené nákupy sportovního materiálu a dluhy za ubytování.

Podle žalobce Michala Píše předseda klubu v žádostech o dotace exekuční řízení zatajil. „V žádostech o poskytnutí dotace uvedl nepravdivé údaje a způsobil takovým činem značnou škodu,“ uvedl.