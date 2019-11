Sto let se v Brně vyučuje architektura. Fakulta Vysokého učení technického bude slavit celý rok

Závěrem ročních oslav bude divadelní zpracování vztahu architektů Josefa Hoffmanna a Adolfa Loose, které vznikne z iniciativy fakulty u příležitosti oslavy 150. výročí jejich narození. Loos je brněnský rodák, Hoffmann ve městě studoval. Připomínka významného výročí by také měla otevírat komplikované téma vztahu Čechů a Němců a poukázat na skutečnost, že výuka architektury v Brně by nebyla myslitelná bez existence původní německé techniky.

Oslav se zůčastní i významní absolventi

Do Brna dorazí i řada absolventů, jako první přijel Petr Brauner. Na architekturu nastoupil v roce 1955, učil se od Bohuslava Fuchse, který významně ovlivnil podobu Brna. Jeho student se obdobně podílel na proměně vzhledu Olomouce.

„Za totality to bylo velice obtížné, nebyly možnosti a ti, co byli zaměstnaní ve velkých projektových ústavech, museli dělat paneláky a sídliště. Po revoluci se roztrhl pytel s možnostmi. Teď je to zase trochu horší, protože se dělají výběrová řízení tak, že se vybírá ta nejlevnější nabídka,“ popsal architekt Brauner. I proto se rozhodl s koncem letošního roku svoji kariéru ukončit a problémy se vznikem staveb přenechat k řešení nové generaci.