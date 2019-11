Podle opozice prodaly Hořice pozemek pro továrnu levně. Cena nebyla hlavní, oponuje starosta

Hořice se pozemek pokoušely prodat přes patnáct let, zastupitelé s prodejem firmě ORT souhlasili v pondělí. Společnost se jako jediná přihlásila do výběrové řízení, které radnice vypsala v polovině letošního roku.

Představitelé firmy už dříve uvedli, že závod v Hořicích by mohl vzniknout do tří let a investice by měla dosáhnout 300 milionů korun bez DPH. Postupně by tam mohlo najít práci až 150 lidí ve výrobě, další padesátku by firma zaměstnala v administrativě. Oficiálně se ale společnost ORT Nový Bydžov zavázala k vytvoření čtyřiceti pracovních míst. Nyní má firma padesát zaměstnanců a vyrábí a vyvíjí zejména strojní zařízení, hlavně jednoúčelové stroje, které dodává například automobilkám či do potravinářského průmyslu.

Na poslední chvíli se objevil nový zájemce

Společnost původně městu nabídla 70 korun za metr čtverečný, v říjnu potom nabídku zvýšila na 110 korun. Těsně před pondělním projednáváním prodeje pozemků firmě ORT navíc město obdrželo nabídku na společnou koupi od firem Weld Project a Arinox. Ty slíbily 50 až 60 pracovních míst a nabídly Hořicím 150 korun za metr čtvereční. Zastupitelé ale jejich nabídku odmítli.

„Podle mě je nesmysl na tohle reagovat. Po termínu, kdy byl vyvěšen záměr,“ zdůvodnil zastupitel Václav Šmatolán (KSČM). Opozice to ale vidí jinak. „Pokud se tady objevila další skutečnost a další zájemce, tak musíme rozhodnout o vypsání nového záměru,“ míní Leona Vorlová (za ODS).