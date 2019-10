Na Václavské náměstí se vrátí tramvaje, nově pojedou po okrajích, přibudou i stromy

Tramvaje přestaly na Václavském náměstí jezdit na začátku osmdesátých let minulého století. Architektonickou soutěž na proměnu celého náměstí vyhrála před více než deseti lety kancelář Cigler-Marani.

„Koleje nepovedou středem náměstí, jako to bylo dřív. Naopak chceme, aby tam vznikl kvalitní veřejný prostor. Koleje by měly vést po okrajích, v podstatě v prostoru, kde dnes jezdí automobily. Když se tam vrátí tramvaje, umožní to, abychom prostor, který máme spojen s taxikáři a veksláky, vrátili místním,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě).

Podle původního návrhu Cigler-Marani se měly tramvaje vrátit do své někdejší trasy ve středu náměstí. To se nyní změní. „Vozovky budou sdílené pro auta a tramvaje a střed náměstí je určen pěšákům. Vznikl tam 15 metrů široký prostor,“ řekl architekt Vladimír Vacek. Křížení tramvají se severojižní magistrálou provoz automobilů podle Scheinherra nezkomplikuje.

V horní části náměstí přibude druhé stromořadí, ubude parkovacích míst a rozšířen bude proti původnímu plánu střední prostor. „Takže taková standardní demonstrace tam může být, když tak se tramvaje zastaví,“ řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09).