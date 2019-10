V Havlíčkově Brodě začala oprava výpadovky na Jihlavu. Dopravní kolaps na sebe nenechal čekat

Havlíčkobrodská radnice předem upozorňovala, že série uzavírek v čele s omezením provozu v Lidické ulici – tedy výpadovce směrem k dálnici D1 a na Jihlavu – může město zcela ochromit. Pondělní ráno ukázalo, že obavy nebyly liché.

V Lidické ulici, která je součástí silnice I/38, se bude do 27. října v jednom úseku poblíž světelné křižovatky jezdit kyvadlově pouze jedním pruhem – obvykle jsou přitom k dispozici čtyři pruhy. V dalším úseku je uzavřen v každém směru jeden ze dvou pruhů. Zároveň je uzavřen most na Dolní ulici, kde se bude rovněž pracovat do konce října.

Kvůli ucpanému hlavnímu tahu začali řidiči v pondělí hledat jiné cesty, problémy se tak přelily i na ostatní silnice ve městě. „Pokud by to šlo, doporučujeme do Havlíčkova Brodu nejezdit. Ostatní musíme požádat o trpělivost,“ řekl starosta Honzárek.

Zpoždění má ve městě každý – nejen ten, kdo jede autem, ale i cestující v autobusech. „Silnice jsou vesměs ucpané stojícími vozidly, máme zpoždění. Některé spoje musíme vynechávat,“ řekl Lubomír Hepner z technických služeb, který má MHD na starosti.

V Havlíčkově Brodě je uzavřena ještě část Mírové ulice, kudy auta vyjíždějí směrem na Bartoušov. V úterý přibude i uzavírka části Chotěbořské ulice. Kvůli rekonstrukci rozvodů plynu nebudou auta jezdit mezi Pražskou a silnicí I/34 až do poloviny listopadu.