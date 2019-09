Propadnou se mosty, zmizí voda? Češi i Němci se bojí rozšiřování polského dolu Turów

Hnědouhelný důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, která zajišťuje osm procent polských energetických potřeb. V regionu je celý závod současně hlavním zaměstnavatelem.

Koncese pro těžbu by ale měla vypršet příští rok v dubnu a podle záměrů polské skupiny PGE by se měl důl vklíněný mezi české a německé území rozšířit až na třicet kilometrů čtverečních a těžba se plánuje až do hloubky 330 metrů pod úrovní terénu. Předpoklad je, že do roku 2038 by se těžilo devět až 11,5 milionu tun uhlí ročně, poté mezi 3,5 až sedmi miliony tun ročně. Důl by se rozšířil podél silnice z Žitavy do Bogatyně.

Ve čtvrtek se těžařskému záměru v Bogatyni na česko-polském pomezí věnovalo veřejné slyšení. Zúčastnili se ho především pracovníci dolu a elektrárny, kteří v pokračující těžbě vidí jistotu své obživy, současně ale přišli také obyvatelé i zástupci samospráv a ekologických organizací z Německa i Česka, včetně libereckého hejtmana Martina Půty (STAN).

„Chápu, že se zaměstnanci dolu a elektrárny bojí o svá místa, protože celé hospodářství oblasti je na tom postavené. Česká republika také vyrábí asi pětačtyřicet procent energie z uhlí, takže chtít, abyste ten důl zavřeli ze dne na den, by od českého politika nebylo správné,“ prohlásil Půta. Elektrárna a důl ale zásadně ovlivňují životní prostředí za hranicí, a česká strana proto podle hejtmana udělá vše pro to, aby dopady na své obyvatele minimalizovala.