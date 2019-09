Projektanti nové lávky v Nymburku požádali o povolení stavby

Projektanti nové lávky přes Labe v Nymburku požádali o územní a stavební povolení. Pokud nenastanou žádné komplikace, mohli by povolení získat do dvou měsíců. Město pak vybere zhotovitele, samotná stavba lávky by mohla začít příští rok na přelomu jara a léta, uvedl mluvčí nymburské radnice Petr Černohous. Původní lávku muselo město nechat kvůli havarijnímu stavu loni zbourat. Nová má stát zhruba 40 milionů korun.