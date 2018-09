„Měla by vydržet sto let.“ Novou lávku v Nymburce navrhl autor stržené předchůdkyně

video Jiří Stráský o nové lávce v Nymburce: Měla by vydržet sto let

Novou podobu nymburské lávky odborná porota vybírala ze šesti návrhů. Lávka bude mít obloukovou konstrukci a bude o metr širší než původní stavba. Cenově by se měla stavba vejít do 40 milionů korun, přesnou cenu ale určí až detailní projekt, který teď firma musí zpracovat. Nová lávka by mohla stát v roce 2020.

Porota jméno autora návrhu neznala

„Snažili jsme se navrhnout to, co považujeme za nejlepší. Konstrukci, která odpovídá prostředí, je ekonomická a dá se hospodárně postavit,“ popisuje Stráský. Odborná porota vybírala návrhy anonymně, jméno autora vítězného návrhu se dozvěděla až po jeho výběru. Původně se do soutěže přihlásilo 14 zájemců, do užšího kola jich postoupilo šest.