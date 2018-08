Lávka v Nymburku šla k zemi. Speciální nůžky přestřihly nosná lana

Demoliční četa se pustila do lávky v Nymburku. Za pomoci speciální techniky přerušila její konstrukci a lávka se zřítila do Labe. Stalo se to dřív, než se čekalo, protože nosná lana byla silně zkorodovaná. Demoliční firma teď bude přes týden odklízet trosky. Lávka je stejné konstrukce a od stejného projektanta jako zřícená lávka v Praze-Troji. Kvůli špatnému stavu ji město uzavřelo již v prosinci, od června také nesmí pod lávkou proplouvat lodě a uzavřené je i prostranství na obou březích.