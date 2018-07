Lávka v Nymburce se skácí v pátek. Dělníci ji rozřežou a nechají spadnout do Labe

Lávka je stejné konstrukce a od stejného projektanta jako zřícená lávka v Praze-Troji. A stejně jako pražská lávka je i ta v Nymburce ve špatném stavu, v prosinci ji proto město uzavřelo. Od června také nesmí pod lávkou proplouvat lodě a uzavřené je i prostranství na obou březích.

Demolici budou doprovázet přísná bezpečnostní opatření. Od úterý je uzavřeno parkoviště Pod Eliškou v bezprostřední blízkosti lávky, protože firma již zahájila přípravné práce. Ochranné pásmo bude vytyčeno také na řece, lodě nebudou smět plout v okolí 150 metrů od konstrukce.

Hotovo bude za dva týdny

Firma Strabag, která vyhrála minulý týden výběrové řízení na demolici lávky s nabídkou 6,5 milionu korun, začne lávku bourat na zálabské straně. Vytahovat z vody se bude směrem do centra na parkoviště Pod Eliškou. Před demolicí firma na břehy naveze zeminu, aby ztlumila dopad stavby na zem.

„Je to věc poměrně komplikovaná, náročná. Bude to trvat poměrně dlouho, klidně se to může protáhnout na několik hodin,“ řekl nymburský starosta Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk).

V Labi by měla lávka zůstat zřejmě až do úterý 7. srpna. Definitivně hotovo by mělo být 12. srpna.

Demolici může pokazit počasí, do pátku je také třeba přeložit veškeré sítě, které lávkou vedou. Pod stavbou vede plynové potrubí, i to se musí odpojit.