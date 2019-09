Oslavy svobodného města. V Olomouci začínají Dny evropského dědictví

Video of Cyrano z Bergeracu - upoutávka (Moravské divadlo Olomouc)

Sobotní hudební program obsahuje kapely a umělce jako Folk Art Troupe of Fuchuan Yao Autonomous County Hezhou z Číny, Bodrog Sárospatak z Maďarska nebo Púčik ze Slovenska. Českou hudební scénu zastoupí Lenka Dusilová, The Gardeners, Imperio nebo Two Men.

Na akci naváže Street Art festival

Doprovodný program potrvá celý týden. Od pondělí se bude promítat v Letním kině Olomouc přímo v historickém jádru filmy na téma Svobodná Olomouc. Všechny budou promítány z 35mm filmových pásů, a to za každého počasí.

V programu Dnů evropského dědictví ani letos nechybí Olomoucké lafayettovské slavnosti, které nabídnou divadelní představení v autentických kulisách města. Hry pojednávají o osobnostech, které se trvale zapsaly do historie města, tentokrát přiblíží život generála Lafayetta a krále Václava III.

Oslavy podtrhne Street Art Festival, jeho dvanáctý ročník naváže od 9. do 12. září. Organizátoři největšího festivalu velkoformátových maleb ve veřejném prostoru v Česku dávají důraz na svobodu nejen v umění. „Symbolicky si pro oslavu vybrali kolej Generála Svobody a kolej J. L. Fishera, kde vzniknou hlavní muralové malby,“ řekl vedoucí oddělení kultury magistrátu Radim Schubert.