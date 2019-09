Druhou část obchvatu Frýdku-Místku postaví Strabag a Eurovia za skoro dvě miliardy

Stavba druhé části komunikace o délce 4,3 kilometru naváže na první etapu, která začala loni. Propojí dálnici D48 směřující do Českého Těšína a dále do Polska k nové dálnici D56, která vede do Frýdlantu nad Ostravicí.

Obchvat města má dohromady měřit osm a půl kilometru, magistrát si od něj slibuje, že odkloní tranzitní dopravu z Frýdku-Místku. Průtah městem je dlouhodobě přetížený, vedle zvýšeného hluku je místem častých dopravních nehod. Situace se zhoršila poté, co v blízkých Nošovicích zahájila výrobu automobilka Hyundai.

ŘSD už jednou stavbu vysoutěžilo, za přibližně 1,35 miliardy korun ji mělo postavit konsorcium Silnice Group. To však na začátku tohoto roku náhle odstoupilo od smlouvy, a obchvat tak nabral zpoždění.