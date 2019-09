Silná bouře na Šumpersku zaplavila domy a strhla automobily

Hasiči na Šumpersku evidují asi desítku výjezdů, čerpají vodu a likvidují popadané stromy. V okolí Jedlí a Štítů jsou na komunikacích po bouřkách naplaveniny.

Silné bouřky s přívalovými srážkami by se podle předpovědi meteorologů měly v Olomouckém kraji ojediněle objevit i v noci na pondělí. V kraji by mělo místy pršet i v pondělí, odpoledne a večer by měly srážky ustávat.

⛈️🌩️🌧️ | Přes Šumpersko se nyní přehnala silná bouřka - evidujeme několik žádostí o čerpání vody a popadané stromy. Nejsložitější situaci řeší několik jednotek v obci Štíty, SU (viz foto) - #zh pic.twitter.com/51wIlzENH7 — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) September 1, 2019

V okolí Jedlí, Štíty ⚠️‼️POZOR ⛈⚠️‼️ na cestách jsou po bouřce naplaveniny! pic.twitter.com/4cqMmCubPP — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) September 1, 2019

Čtyři desítky výjezdů kvůli bouřkám evidovali k 19. hodině také hasiči Středočeského kraje. Nejčastěji zasahovali kvůli popadaným stromům nebo odčerpávali vodu ze zaplavených níže položených míst. Nejsilnější bouře se ve středních Čechách prohnaly přes Příbramsko, Benešovsko, Rakovnicko a Prahu-západ.

V Praze bouře umlčela Dona Giovanniho