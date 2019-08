TrutnOFF, BrnoON! Legendární multižánrový festival změní místo konání i název

Festival přezdívaný také „český Woodstock“ je nejstarší a jedinečný svého druhu u nás. „Nejedná se pouze o hudební festival, ale návštěvníkům nabízí také kulturně-vzdělávací programy, besedy, debaty, přednášky, semináře i diskuze s osobnostmi napříč žánry. Podobná akce Brnu schází, proto by obnovený festival mohl do města přivést zcela jinou cílovou skupinu,“ řekl náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

K pravidelným účinkujícím patřily české undergroundové skupiny The Plastic People of The Universe a Garage nebo současná stálice české hudební scény, skupina Monkey Business. Nadšeného přijetí od návštěvníků se v minulosti dostalo i hudebním legendám 60. let Martě Kubišové, Evě Pilarové či Waldemaru Matuškovi. Mnohaletým příznivcem a symbolickým náčelníkem této kulturní akce byl pozdější prezident Václav Havel.

Pořadatelé akce začali s vedením Brna jednat o přesunu festivalu už loni v srpnu. Festival by se tam mohl konat už příští rok, zbývá vybrat místo. Město zvažuje hrad Veveří nebo park na Hádech. Ve hře je i park u Anthroposu, ale kvůli vlastníkům pozemků je to komplikovanější. Úplně vyloučená tato lokalita ale podle města není.