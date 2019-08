Stadion Na Lapači ve Vsetíně má opravený nový vstup, šatny pod tribunou i elektrorozvodny

Loni přišla na řadu oprava druhé části šaten pod tribunou na stání, dalšího sociálního zázemí, vybavení šaten nábytkem a nové zastřešení střídaček. „Jsme rádi, že stadion prošel úpravami. Všem se nám tu bude lépe pracovat, trénovat a hrát,“ uvedl jednatel klubu VHK ROBE Vsetín Daniel Tobola.

Přestavby se dočká i hokejový stadion ve Zlíně

Přestavbu zimního stadionu chystá i Zlín. Radnice společně s HC Berani Zlín, který halu vlastní, vypsala výběrové řízení na projektanta.

Soutěž je mezinárodní, do poloviny září se do ní mohou přihlásit projekční kanceláře z celé Evropské unie. Náklady na přestavbu stadionu, který neprošel důkladnější rekonstrukcí od 60. let, by neměly přesáhnout 435 milionů korun.