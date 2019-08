Dříve husté lesy, dnes měsíční krajina. Na Bruntálsku zalesňují hektary holin po kůrovci

Letošní náklady na likvidaci kůrovcové kalamity zatím vedení Města Albrechtice nedokáže odhadnout. „Částky, které jsme vynakládali, byly zhruba čtyři miliony korun. Kůrovcová kalamita má ale dopad i na život všech občanů ve městě, nejenom v lese. Jde například o zničené cesty, nebo zvýšenou hlučnost a prašnost,“ doplnila starostka.

Město už vytěžilo 42 tisíc kubíků dřeva, prodej však klesá, podle vedení radnice zhruba na poloviční částky. Ušlý zisk zatím město nevyčíslilo. „Před kůrovcovou kalamitou se kubík smrkové kulatiny prodával za zhruba 2400 korun, během kalamity za 1400 a nyní se pohybujeme zhruba kolem tisícovky,“ řekla Murová.

22 tisíc hektarů holin po celém Česku

Na zalesňování holin pracují také Lesy ČR, a to po celé zemi. Letos by měl podnik do těchto prací investovat až dvě a půl miliardy korun, což je zhruba o 300 milionů více než v loňském roce. V následujících letech by mohly jít na zalesňování holin, kterých je v Česku 22 tisíc hektarů, až tři miliardy korun ročně.

„Za rok 2019 jsme v jarním období zasadili zhruba 32 milionů sazenic, na celý rok plánujeme až 55 milionů. V případě, že bude na podzim dobré počasí, plánujeme těch 55 milionů překročit,“ řekl vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů ČR Ondřej Pecháček.