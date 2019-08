Před 150 lety vyjela do ulic Brna první tramvaj, takzvaná koňka. Dopravní podnik chystá oslavy

Posledním opravenou je tramvaj 4MT, která se vyráběla v Královopolské strojírně v letech 1950 až 1954. Než se v dopravním podniku pustili do renovace, zdál se tento kus už vhodný jen do šrotu. Oprava si vyžádala dvanáct tisíc hodin práce a vystřídaly se na ní všechny profese, které v medláneckých dílnách mají.

„Přesně jako naši předchůdci vyjedeme koňskou tramvají směrem do Králova Pole k Semilassu, kde byla konečná. Stejně jako oni si zajdeme do hospody. A uvítá nás salva brněnského střeleckého pluku,“ popsal chystanou slavnostní událost generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Trolejbusová doprava (1949) V červenci 1949 se podařilo zahájit provoz na nově vybudovaných trolejbusových tratích, o jehož zavedení se Brno snažilo již v období první republiky. Do konce roku 1949 byly uvedeny do provozu 3 linky.

Parní provoz (1884-1899) V roce 1884 byla založena akciová společnost Brněnská parní tramvaj, která dne 24. května 1884 zahájila na trati Pisárky - Královo Pole provoz parní pouliční dráhy. Do provozu bylo uvedeno postupně 15 lokomotiv a 31 vlečných vozů. Poslední parní lokomotiva „Caroline“, která rozvážela železniční nákladní vozy ulicemi města až do února 1926.

V retroprogramu už vzniklo deset tramvají a vlečných vozů, tři autobusy a trolejbus. Vedle silničních vozidel se nyní rekonstruuje i poválečná loď Dallas, které se vrátí její původní jméno Moskva.

Streetparty uzavře Lidickou ulici

Oslavy výročí završí v sobotu 31. srpna velká streetparty v Lidické ulici, která se dopravě zcela uzavře. „Myslíme, že to bude velkolepáudálost, která nabídne během odpoledne dvě komentované přehlídky vozů, které budou stavěny od těch historických, opravu od té koňky až po ty současné,“ řekla mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.

Dopravní program doplní kulturní vystoupení a různé instituce a organizace připraví zábavu pro dospělé i pro děti. Místní restaurace a bary zajistí stánky s občerstvením. Program akcí a další informace mohou zájemci najít na webových stránkách projektu v výročí.

Tramvajovou dopravu v Brně čeká největší rozšíření v historii

Brněnský tramvajový provoz navíc 150 let od začátku existence čeká zásadní rozšíření, jaké nezažil za posledních pětadvacet let. Dopravní podnik připravuje stavbu nové tratě do bohunického kampusu, přičemž větší část povede tunelem. V blízkých letech by se měla prodloužit i trať na sídliště Kamechy.

Na rozdíl od trolejbusů, jejichž síť je v Brně ustálená, před sebou mají tramvaje velkou perspektivu. Ve stále hustší automobilové dopravě dokážou ve většině částí města dopravit cestující stejně rychle, někdy i rychleji.