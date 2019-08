Koupaliště na Ostravsku hlásí špatnou sezonu, provozovatelé si stěžují hlavně na počasí

„Když srovnáme letošní červen a červenec, tak v červnu jsme měli v našich areálech až 140 tisíc návštěvníků. Za červenec je to asi sedmdesát tisíc lidí, takže v podstatě polovina,“ řekla mluvčí společnosti Sareza, která provozuje ostravská koupaliště, Lenka Papajová. Pracovníci areálu v Porubě doufají, že se počasí ještě zlepší, protože srpen je podle nich zatím jeden z nejslabších měsíců za posledních pět let.

„Zatím to pro nás fatální určitě není, protože vyšší návštěvnost znamená i vyšší náklady, tedy když nemáme návštěvníky, tak se nám i snižují náklady.“

Aquapark Olešná má však jednu výhodu – v případě, že není pěkné počasí, můžou návštěvníci zamířit do vnitřního areálu. Ten hlásí letos stejnou návštěvnost jako loni, zhruba 41 tisíc lidí.

Rozhodující je ranní teplota

Podle provozovatelů je velmi těžké rozhodnout, kdy koupaliště otevřít a kdy raději nechat brány zavřené. Hlavním indikátorem je déšť nebo ranní teploty, jenže ani na to nelze spoléhat. „Může se stát, že ráno je škaredě a prší, odpoledne se udělá hezky, ale bohužel pak už ten areál neotevíráme, nedá se to tak narychlo zorganizovat,“ řekla Papajová.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje jezdí i do vodních areálů na Slovensku, tam tvoří zhruba deset procent veškeré klientely. Jejich počet je však nižší než před několika lety. „Když přišlo euro, tak se počet trochu zredukoval, bylo to cítit i na polské klientele. Už se to ale pomalu vrací,“ řekla manažerka komunikace regionu Liptov Katarína Šarafínová.