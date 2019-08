Národní, moravskoslezské, a teď i stoleté. Ostrava oslavuje divadlo, které se stalo kulturní jistotou

Divadlo má v současné době stejně jako to před sto lety čtyři soubory. Jen soubor operety se přejmenoval na soubor operety a muzikálu a na kontě má hity jako je Edith a Marlen nebo ostravskou verzi muzikálu Donaha, Hole Dupy. K dalším aktivitám divadla patří Letní škola pro pedagogy, divadelní ateliér pro děti nebo provoz galerie současného umění.

V prvních letech vzniklo během jediné sezóny až 89 premiér. První inscenace, kterou byla opera Prodaná nevěsta, se stala až do současnosti vůbec nejhranějším titulem. Dočkala se čtrnácti nastudování.

„Václavu Jiřikovskému patří dík, že to Divadlo Antonína Dvořáka nastartoval a zároveň, že ho udržel přes ekonomické nesnáze, protože ta doba nebyla jednoduchá. Divácká základna nebyla široká a bylo potřeba chodit na nové a nové věci,“ řekl ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil.

České divadlo se v Ostravě hrálo už od roku 1894 v Národním domě, dnešním Divadle Jiřího Myrona. Se vznikem samostatného státu se ale čeští divadelníci zabydleli také v budově, kde bylo do té doby německé Městské divadlo. Během sta let prošla několika změnami a nyní tam sídlí Divadlo Antonína Dvořáka.

„Národní divadlo moravskoslezské je po sto let největší divadelní institucí a kulturní institucí města Ostravy. Zároveň je kulturním centrem města a společenského života.Samozřejmě naší výzvou je dělat to divadlo co nejzajímavější a aktuální,“ řekl Nekvasil.

Ostravské národní si dokáže udržet i velké hvězdy, jakou je například Jan Fišar, který je členem činoherního souboru už 37 let. „Vždy tu byla skvělá parta lidí a i když se teď proměnila, tak si opravdu myslím, že tu je jedna z nejlepších part v republice. Já bych popřál to naše oblíbené Zlom vaz, ale hlavně diváky,“ řekl Fišar.

Za sto let od otevření odehrálo Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě přes 2600 premiér. K výročí si podle redaktorky ČT Lucie Křížkové nadělilo nákladnou rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona, díky které mohlo otevřít v loňském roce také novou komorní scénu Dvanáctka. Ta je určena pro experimentální divadlo.