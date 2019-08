Vodácká města volají po mýtu na Ohři i na Vltavě. Ministerstvo o něm neuvažuje

Loket v podhůří Slavkovského lesa představuje pro turisty splouvající řeku Ohři jednu z tradičních zastávek a během letní sezony zdejší městskou památkovou rezervací s monumentálním přemyslovským hradem propluje patnáct tisíc vodáků.

Kvůli rostoucí popularitě této prázdninové aktivity a s tím i zvyšujícím se počtem turistů ovšem nyní na Karlovarsku uvažují o tom, že by říční tranzit městem na vybraných úsecích zpoplatnili – čili zavedli na Ohři mýto.

Peníze by pak vedení města použilo například na zlepšení služeb a okolní infrastruktury. „Bylo by to přínosem do městské kasy, čímž by se pak mohly zlepšit služby pro vodáky,“ uvádí pirátský starosta města Petr Adamec.

Mýto na Vltavě

Stejné úvahy rezonují i na Vltavě. Zřejmě jako vůbec první vodácké město s myšlenkou na zavedení mýta přišel Vyšší Brod, tradiční výchozí bod pro každého, kdo chce během letních dní splout horní tok Vltavy směrem k Boršovu u Českých Budějovic.

Získané peníze by radnice ráda investovala do čištění řeky od odpadků, které za sebou vodáci nechají. I Vyšší Brod, snad ještě výrazněji než Loket, se totiž v posledních letech potýká s dramatickým nárůstem lidí, kteří chtějí městem proplout, a městu tak rostou náklady na údržbu.

„Určitě by poplatek nebyl nějak zásadně vysoký, bavíme se třeba o částce padesát korun za loď,“ řekl v červenci vyšebrodský místostarosta Jan Straka serveru iDnes.cz – podle něj by takové opatření mohlo Vyššímu Brodu přinést až patnáct milionů korun.