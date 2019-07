Ostravané už tři roky nepotřebují v MHD papírovou jízdenku. Příští rok jim bude k ničemu, dopravce je zruší

DPO během prvního pololetí zaznamenal 2,5 milionu bezkontaktních plateb za jízdné. „Přes platební karty jsme inkasovali za první pololetí roku 2019 více než čtyřicet milionů korun, což je nárůst zhruba o 13 milionů korun oproti předchozímu pololetí,“ řekl ředitel DPO Daniel Morys.

Kromě toho dopravce zaznamenal i jeden rekord v souvislosti s festivalem Colours of Ostrava, během kterého se potvrdilo, že platba jízdného kartou je mnohem pohodlnější jak pro místní, tak i pro návštěvníky města. Jen v pátek 19. července si takzvaně odpíplo jízdné ve vozech MHD skoro třicet tisíc lidí.

Vzhledem k tomu, že stále větší podíl peněz míří do kasy DPO právě z bezkontaktních plateb, rozhodl se dopravce, že klasické papírové jízdenky přestane prodávat už příští rok, a to jako první v Česku. Jízdenky by měly být běžně k dostání do konce tohoto roku.