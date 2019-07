Znojmo vytáhlo do boje proti černým skládkám. Pytle s odpadky hyzdí centrum města

Papír do modrého, plast do žlutého a co se nevejde, tak na zem. Černé pytle s odpadky leží v okolí popelnic hned na několika místech Znojma. Ze své nedaleké firmy tuto praxi pozoruje i Filip Novák. „Je to na denním pořádku, zastavují tady větší auta a vyhazují plast a papíry. Myslím, že to vozí ze stavby,“ popsal.

Podobný styl nakládání s odpadem řeší radnice města poslední dobou často. „Za černou skládku se považuje vlastně všechno, pokud odkládáme odpad někam, kam ho odkládat nemáme,“ vysvětlila mluvčí Městského úřadu Znojmo Zuzana Pastrňáková.

K nahlášeným případům pak vyjíždejí strážníci, mnohdy ale nepořádek dřív odstraní úklidová firma na náklady města. Dopátrat se hříšníka bývá totiž často problém. Z letošních dvaceti případů se podařilo dohledat jen čtyři.