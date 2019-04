Černá skládka? Obce by mohly zasahovat i na soukromém pozemku

Podle nového návrhu ministerstva životního prostředí by obce mohly vlastníkovi pozemku určit lhůtu, dokdy musí černou skládku odstranit nebo alespoň zabránit dalšímu rozšiřování. Pokud to neudělá, nelegální odpad může nechat zlikvidovat sama obec.

„Je důležité, že se obec může pohybovat po cizím pozemku, respektive po pozemku konkrétního vlastníka,“ zdůraznil ředitel odboru odpadů ministerstva Jaromír Manhart.

Obce připravované řešení vítají. Ještě víc by ale ocenily peníze. „Potřebujeme mít nějakou záruku, že když to odstranění vezme na sebe stát, tak to na sebe vezme i se zaplacením,“ věří primátor Kladna Dan Jiránek (ODS).

Kladno trápí pneumatiky i dehet

Právě Kladno se s odpadem opakovaně potýkalo. V areálu bývalé Poldovky bojovali v letech 2011 i 2018 hasiči s požárem skládky pneumatik. „Je to zhruba pětadvacet let, co se v Poldovce našlo obrovské množství pneumatik. A byl obrovský problém finanční i faktický, co s nimi dělat. Byly tam soudní spory, majitelé se snažili toho problému zbavit,“ popisuje primátor Jiránek.