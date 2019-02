Dva a půl tisíce nebezpečných barelů. Chemici začali likvidovat odpad u Frýdku-Místku

Frýdecko-místecký primátor Michal Pobucký (ČSSD) řekl, že po roztřídění by se měly barely odvážet pryč, práce by měly skončit za deset dnů. „Je to tam zhruba do výšky pěti metrů naskládáno lidově řečeno halabala. Nicméně došlo k určité změně: začíná to tam být cítit. To znamená, po chvíli se vám začíná motat hlava,“ řekl Pobucký.

Místo kontrolují pracovníci z městského odboru životního prostředí i hasiči, kteří pravidelně odebírají vzorky, hlídá tam policie. Podle předpokladů je ve skladu asi půl milionu litrů odpadů. Projektový manažer společnosti Aquatest Libor Dostál řekl, že barelů je více než dva a půl tisíce a hasiči už v nich zjistili šestadvacet různých typů látek.