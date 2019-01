Frýdek-Místek už vybral firmu, která odveze nebezpečný odpad. Stále se ale neví, kdo ho do města dostal

Nelegální odpad do kraje přivezla pravděpodobně polská firma. Uskladnila ho na dvou místech. Ve skladovací hale ve Starém Městě nedaleko Frýdku-Místku je uloženo pět set tisíc litrů odpadu. V Bohumíně-Pudlově na Karvinsku sto padesát tisíc. Moravskoslezská policie navíc zaznamenala další pokus o nelegální uskladnění nebezpečného odpadu.

„Rada města rozhodla a vybrala firmu Aquatest. Nechali jsme si k ní předložit i jejich reference. Ty mají například ze sanací ostravských lagun, máme tady přímo od Státního podniku Diamo, že všechno fungovalo, jak mělo, a že vše bylo v souladu se zadáním. Máme i referenci od městského úřadu Lovosice, kde měli obdobný problém jako my,“ řekl Pobucký. Podle něj se připravují detaily smlouvy mezi městem a společností.

Policie hledá pachatele

„Počítám, že by to mělo být nejpozději do konce týdne hotovo, pak se podepíše smlouva. Od podpisu smlouvy by nejpozději do sedmi dnů měly začít samotné práce, tedy odvoz,“ uvedl Pobucký. Od počátku odvozu musí firma nejpozději do deseti pracovních dnů vše z objektu odstranit. „Mělo by to vypadat tak, že přijedou, naloží veškerý materiál, který je ve skladu ve Starém Městě, a odvezou ho k sobě do svého areálu, který je také ve Starém Městě, ale u Uherského Hradiště,“ dodal.