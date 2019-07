Dva medvědi z Ruska zabavení na pražském letišti jedou bručet do Českého Krumlova

Na konci září 2017 byli z Ruska do České republiky dovezeni dva medvědi hnědí, kteří měli v tu dobu zhruba půl roku. Hlavním důvodem pro zadržení šelem bylo to, že chybělo potřebné dovozní povolení (CITES), které dovozce nedodal ani dodatečně.

Česká inspekce životního prostředí následně rozhodla o zabavení mladých medvědů, které nabylo právní moci 10. června tohoto roku. Už během jara bylo předběžně dohodnuto, že medvědi připadnou do majetku státu a díky tomu by mohli být umístěni do medvědária při Státním hradu a zámku v Českém Krumlově.

„Ahoj Mášo, dlouho jsme se neviděly,“ lákala medvědici do bedny veterinářka

Příprava na transport medvědů z olomoucké zoo do jižních Čech byla složitá. Pracovníci zoologické zahrady museli povolat jeřáb a speciálně upravené vozy s transportními bednami, do kterých se ale medvědům příliš nechtělo. Zejména na Mášu nezabíralo ani lákání na jablka.

K přesunu do bedny nakonec medvědici přesvědčila až veterinářka Lenka Chrastinová, kterou si zvířata dobře pamatují například z vakcinací. S medvědem Arnem už ošetřovatelé takový problém neměli a obě zvířata byla bezpečně naložena ve středu ve 20:22. Do Českého Krumlova odjela ve čtvrtek ráno.