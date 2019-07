Zatopené lomy lákají ke koupání stovky lidí. V Mikulově chtějí ochránci přírody přístup omezit

Průzračná voda a krásná příroda lákají do zatopeného lomu u Mikulova stovky plavců. V sezoně jsou to davy a to je podle ochránců přírody pro tuto přírodní památku nepřípustné. „Pokud sem přijde víc než tisíc lidí za den, tak je problém s odpadem, také s vnášením nečistot do vody a pochopitelně dochází k poškozování rostlinných společenstev,“ řekl vedoucí Správy CHKO Pálava Jiří Kmet. Na vině jsou hlavně opalovací krémy, kterými se lidé natírají.

Lokalita je významná mimo jiné kvůli výskytu obojživelníků. Správci oblasti se proto obrátili na vedení města, aby tady provozovalo přírodní koupaliště, tedy aby se reguloval počet lidí a také zajistil odvoz odpadků. Zastupitelé tuto možnost ale zamítli. „Pro město by to byly velké náklady v tom duchu, že se tady musí opatřit plavčík, provozovatel. Dál je to vybudování mola a hygienického zázemí,“ řekla místostarostka Mikulova Leona Alexová (ČSSD).

Úplný zákaz vstupu ochránci vyloučili. Teď hledají schůdnější cestu. „Ideální by byl spolek, který by to provozoval jako neziskovou záležitost. Nicméně v tuhle chvíli se nám nabízí spíš podnikatelé,“ řekl Jiří Kmet.

S vysokou návštěvností souvisí i dopravní komplikace. U areálu je jen malé parkoviště a lidé potom parkují, kde je napadne. Po návratu z plavání tak mnozí z nich narazí na botičku od městské policie.

V Kurovicích lidé za vstup do lomu zaplatí

V Kurovicích na Zlínsku se o lom, který je přírodní památkou, stará už několik let Martin Zelina. Za návštěvu vybírá vstupné, vápencový lom oplotil a stanovil jasná pravidla. „Je vidět, že se to tady udržuje. Jsou tu záchody, odpadkové koše, na zemi tu není jediný nedopalek,“ popsal jeden z návštěvníků Jan Šichnárek.

„Přišli jsme na to, že to koupání spíš škodí, tak jsme zvedli cenu z padesáti na osmdesát korun. Pokud si sem člověk sedne, namočí si nohy, někteří si i zaplavou, tak to jde,“ přiblížil Zelina.