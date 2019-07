Soud v Ostravě řeší úmrtí po užití syntetické marihuany. Loni se šířila mezi bezdomovci na Ostravsku

„Proč bych mu něco dával, když už to měl? Říkal, že to našel nebo dostal na Stodolní.“

Lukáš Mastný opustil základní školu v sedmé třídě a dál už do školy nechodil. Oficiálně pracoval jen rok, později občas bez smlouvy. Posledních pět let žil na ulici a živil se sběrem papíru. Přespával na ubytovně nebo pod mostem se svým o pět let mladším kamarádem Jakubem, kterému měl drogu nabídnout.

„Společně konzumovali látku, o které se domnívali, že je to marihuana. Bohužel to marihuana nebyla, byla to látka nazvaná syntetický cannabinoid,“ řekl Bartoš. Podle mluvčí Krajského soudu v Ostravě Kláry Krystynové hrozí Mastnému v případě prokázání viny deset až osmnáct let vězení.

Syntetickou drogou se přiotrávilo celkem 24 lidí

Policie v souvislosti s loňskou sérií otrav syntetickou drogou v Moravskoslezském kraji obvinila dvě desítky lidí. Drogou se od loňského září v regionu přiotrávilo 24 lidí, dva muži po jejím požití zemřeli. Poslední případ otravy evidují policisté z letošního května.