Policie varuje před novou syntetickou drogou. Může ohrozit život

Kriminalisté v těchto dnech zajistili balení syntetických cannabinoidů označené nápisem Cocolino . „Znovu opakujeme, aby lidé tyto syntetické cannabinoidy nekonzumovali,“ uvedla Pokorná. Pokud se s takovou látkou dostanou do kontaktu, měli by informovat policii.

V kauze jsou zatím obvinění muži ve věku od 17 do 47 let. Většině z nich hrozí pět let vězení. Až na 18 let ale může být odsouzen šestatřicetiletý muž. Jde o bezdomovce, jenž drogu konzumoval s dvaatřicetiletým mužem, který po jejím požití zemřel.

Kromě bezdomovce po požití drogy zemřel i pětačtyřicetiletý muž na Opavsku. Policie na něj přišla při dohledávání podezřelých případů úmrtí, které by s kauzou mohly souviset.